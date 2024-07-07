إزالة 270 ألف متر مربع من التعديات على الأراضي الحكومية بالعاصمة المقدسة

مكة المكرمة : البلاد

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة حملة موسعة لإزالة عددٍ من التعديات والإحداثيات غير النظامية والمقامة على أراضٍ حكومية من قبل بعض المخالفين الذين لا يحملون صكوكًا شرعية وبطرق عشوائية في بعض المواقع بمكة المكرمة، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الأمانة بأنها تمكنت من إزالة (270.000) مترمربع من التعديات على أراضٍ ومزارع وغيرها، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية حتى نهاية شهر يونيو 2024م، حيث توزعت مواقع تلك التعديات في مختلف نواحي ومخططات مكة المكرمة، وتم إزالتها من خلال الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية، وبالتعاون مع عددٍ من الجهات الأمنية.

وشملت التعديات (118.050)م2 مزارع مخالفة، و(39,555)م2 رضوم حجرية، و(5316)م2 أسوار إسمنتية، و(106,040)م2 عقوم ترابية و(1644)م2 هناجر، فيما لا تزال فرق الأمانة التابعة للبلديات الفرعية تكثف جولاتها الميدانية لإزالة مثل هذه المخالفات.

وأكدت الأمانة، أنها لن تتهاون في أداء واجبها بكل ما لديها من الإمكانات والفرق الميدانية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، ومراقبة جميع المواقع والمخططات السكنية والأحياء، ورصد التجاوزات والمخالفات للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، التي تشكل خطرًا بيئيًا وتخطيطيًا واقتصاديًا، مؤكدةً أنها ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر.

وتحذر الأمانة الجميع بعدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة، حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.