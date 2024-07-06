نمو سجلات خدمات مناولة الحاويات بـ 48% في الربع الثاني 2024م

الرياض : البلاد

تشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية السعودية 2030م أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، حيث سلطت وزارة التجارة من خلال نشرتها للربع الثاني لقطاع الأعمال لعام 2024، الضوء على القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، النقل والخدمات اللوجستية والتقنية والفنون الترفيهية والتسلية وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

وأصدرت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال، 2.457 سجلًا تجاريًا لخدمات مناولة الحاويات خلال الربع الثاني لعام 2024م، بنسبة ارتفاع بلغت 48% مقارنة بـ 1.658 سجل في نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر بواقع 1027 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 738 سجلًا، والشرقية بـ 405 سجلات، ثم المدينة المنور بـ 79 سجلًا، والقصيم بـ 59 سجلا.