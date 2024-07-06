الرياضة

في كأس العالم للرياضات الإلكترونية… فريق T1 الكوري يتهل لنصف نهائي بطولة League of Legends

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1445 هـ       6 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
نجح الفريق الكوري الشهير T1 في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة League of Legends في كأس العالم للرياضات الإلكترونية أمس الجمعة؛  حيث تغلب على الفريق الصيني BiliBili Gaming ليضرب موعدًا في الدور القادم مع فريق Team Liquid Honda. ويضم الفريق الكوري T1 مجموعة من نخبة النجوم، من ضمنهم اللاعب لي سانج-هيوك المعروف باسم “Faker” الذي تم إدراج اسمه مؤخرًا في قاعة مشاهير الرياضات الإلكترونية في لعبة League of Legends.

ويعتبر الفريق الأكثر نجاحًا على الإطلاق في كوريا الجنوبية، والمرشح للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار. وفي الجانب الآخر، حقق فريق Top Esports الصيني مفاجأة كبيرة بإقصائه للفريق الكوري Gen.G، الذي يُعد ثاني المرشحين للفوز باللقب الذي سيحسم يوم غد الأحد.

وتختتم اليوم السبت منافسات بطولة Call of Duty: Warzone التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، في حين تستمر منافسات بطولتي Dota 2 و Mobile Legends: Bang Bang حتى الأسبوع المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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