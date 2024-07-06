فيرنانديز يفضل الانضمام إلى النصر

البلاد- جدة

وأكد موقع “TEAMtalk” أن صندوق الاستثمارات يُريد أن يضم برونو فيرنانديز إلى الاتحاد أو النصر خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن إدارتَي الناديين كانتا قد قدمتا مشروعيهما والدور المحتمل الذي سيلعبه برونو مع أحد الفريقين في حال إتمام الصفقة، خلال اجتماع عُقد منذ أسابيع مع إدارة مانشستر يونايتد وممثل اللاعب. وأشار إلى أن برونو فرنانديز يفضل الانتقال لصفوف النصر لمزاملة مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعًا بين جميع الأطراف، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن الصفقة.