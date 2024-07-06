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فيرنانديز يفضل الانضمام إلى النصر
الرياضة

فيرنانديز يفضل الانضمام إلى النصر

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1445 هـ       6 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن آخر تطورات تحركات صندوق الاستثمارات العامة، للتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع “TEAMtalk” أن صندوق الاستثمارات يُريد أن يضم برونو فيرنانديز إلى الاتحاد أو النصر خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن إدارتَي الناديين كانتا قد قدمتا مشروعيهما والدور المحتمل الذي سيلعبه برونو مع أحد الفريقين في حال إتمام الصفقة، خلال اجتماع عُقد منذ أسابيع مع إدارة مانشستر يونايتد وممثل اللاعب.

وأشار إلى أن برونو فرنانديز يفضل الانتقال لصفوف النصر لمزاملة مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعًا بين جميع الأطراف، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن الصفقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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