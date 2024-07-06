الرياضة

خطوة واحدة تفصل انتقال البلجيكي ” دي بروين” إلى الاتحاد

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1445 هـ       6 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ذكرت تقارير أن الدولي البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي وافق على الانتقال إلى الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

قال الصحفيالإيطالي الموثوق  رودي جاليتي، المختص في أخبار الانتقالات: إن مسؤولين سعوديين التقوا نجم المنتخب البلجيكي الذي وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي. وأضاف: “الأمر الآن متروك لمانشستر سيتي لحسم قراره”.

وقد تواجد دي بروين مع منتخب بلجيكا في بطولة أوروبا “يورو 2024” التي ودّعها منتخب “الشياطين الحمر” من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام فرنسا بهدف نظيف.

وكان دي بروين قد رحّب في تصريحات قبل بطولة أوروبا “يورو 2024” بالانتقال إلى دورن روشن السعودي.

وقال نجم سيتي: “عندما تصل إلى هذا العمر يجب أن تكون منفتحا على كل شيء. عندما تتحدث عن رواتب خيالية ومع اقتراب نهاية مسيرتي، فيجب عليك التفكير في الأمر.

واسترسل في حديثه: “إذا لعبت (في السعودية) لعامين، سأحصل على مبالغ طائلة لن أصل إليها حتى إذا لعبت 15 عاما، ولذلك يجب عليك التفكير في الأمر. لكن في الوقت الحالي ليس علي التفكير في هذا”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *