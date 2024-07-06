خطوة واحدة تفصل انتقال البلجيكي ” دي بروين” إلى الاتحاد

البلاد- جدة ذكرت تقارير أن الدولي البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي وافق على الانتقال إلى الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي. قال الصحفيالإيطالي الموثوق رودي جاليتي، المختص في أخبار الانتقالات: إن مسؤولين سعوديين التقوا نجم المنتخب البلجيكي الذي وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي. وأضاف: “الأمر الآن متروك لمانشستر سيتي لحسم قراره”. وقد تواجد دي بروين مع منتخب بلجيكا في بطولة أوروبا “يورو 2024” التي ودّعها منتخب “الشياطين الحمر” من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام فرنسا بهدف نظيف. وكان دي بروين قد رحّب في تصريحات قبل بطولة أوروبا “يورو 2024” بالانتقال إلى دورن روشن السعودي. وقال نجم سيتي: “عندما تصل إلى هذا العمر يجب أن تكون منفتحا على كل شيء. عندما تتحدث عن رواتب خيالية ومع اقتراب نهاية مسيرتي، فيجب عليك التفكير في الأمر. واسترسل في حديثه: “إذا لعبت (في السعودية) لعامين، سأحصل على مبالغ طائلة لن أصل إليها حتى إذا لعبت 15 عاما، ولذلك يجب عليك التفكير في الأمر. لكن في الوقت الحالي ليس علي التفكير في هذا”.