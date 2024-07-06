الرياضة انطلاق بطولة موسم جدة الدولية للموتوسيرف بكورنيش أبحر

البلاد- جدة انطلقت أمس بطولة موسم جدة الدولية للموتوسيرف” Motosurf Saudi International Cup” بمنطقة كورنيش أبحر (شمالي مدينة جدة) التي تستمر حتى 7 يونيو الجاري ضمن فعاليات موسم جدة 2024 تحت شعار “من جديد”. ويشير مصطلح الـ “Motosurfing” إلى رياضة مائية تتضمن استخدام لوح ميكانيكي لركوب الأمواج؛ حيث تبرز في هذه البطولة رياضة الماء الصديقة للبيئة كعنصر مبهر كجزء من الألعاب العالمية. وتتميز هذه الرياضة بأنها تجمع بين المتعة والاستدامة، عبر استخدام تقنيات مبتكرة تعزز تجربة الرياضيين وتحافظ على البيئة في نفس الوقت؛ مما يجعلها محط أنظار الزوار، ويبرزها كوجهة رائدة في عالم الرياضات المائية الصديقة للبيئة. وتأتي إقامة البطولة في كورنيش أبحر؛ كونه يتضمن عدة مناطق مميزة توفر تجربة متنوعة للزوار؛ مثل المسارات الساحلية والشواطئ التي تتيح مسارات مشي ممتدة على طول الساحل، ما يمكّن للزوار الاستمتاع بمشاهدة البحر الجميل والهواء النقي، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات العالمية والمحلية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية مثل ألعاب المياه والأنشطة الرياضية على الشاطئ، الذي يجعلها وجهة مثالية للأسر والأفراد لقضاء وقت ممتع. وتحتوي منطقة كورنيش أبحر على العديد من الأماكن الثقافية؛ التي تتضمن معارض فنية وفعاليات ثقافية متنوعة، في تجربة تعليمية وتثقيفية للزوار، بالإضافة إلى اعتبار الكورنيش موطناً للأنظمة البيئية المتنوعة، ومكاناً مثالياً للاستمتاع بالطبيعة واستكشاف الحياة البحرية. يُذكر أن الموسم يمثِّل حدثاً شديد الأهمية، لمِا له من دورٍ كبيرٍ في جذب الزوار، وكذلك تعزيز السياحة المحلية، وتقديم تجربة ترفيهية مميزة، حيث يعمل “موسم جدة 2024” على استثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار.