أخضر الكرة الناعمة يشارك في بطولة فرنسا

البلاد- جدة

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة إلى مدينة تولوز الفرنسية للمشاركة في بطولة “Baseball5 Internationaux de”.

وضمت البعثة 9 لاعبين ولاعبات هم” عبدالله فارس، عبدالعزيز سعد، يزن خالد، جمعان أحمد، الجوهرة خالد، دلال سعود، أملاك سعود، جميلة نمر ورنا خالد.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة برئاسة نايف بن محمد بن حميد لصقل اللاعبين واللاعبات بالخبرات الدولية، لاسيما وأن اللعبة خطت العديد من الخطوات الناجحة خلال الفترة الماضية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي.

يذكر أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنشأت في ديسمبر من عام 2019، الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة بهدف المساهمة في انتشار اللعبة في المجتمع السعودي وتكوين فريق يساهم في رفعة العلم السعودي على منصات التتويج القارية والعالمية.