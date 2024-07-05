الرياضة“يويفا” يوقف ديميرال ويؤجل عقوبة بلينجهام صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1445 هـ 5 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اللاعب التركي ميريه ديميرال بالإيقاف لمباراتين؛ بسبب إشارة تحمل معنى سياسيًا خلال احتفاله بفوز منتخب بلاده في مباراة ببطولة أوروبا 2024 في ألمانيا. وكان ديميرال المحترف في صفوف الأهلي، قد سجل هدفي فوز تركيا في مرمى النمسا في لقاء ثمن نهائي يورو 2024. ويلعب المنتخب التركي أمام نظيره الهولندي في دور الثمانية للبطولة الأوروبية. كما فرض غرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو على لاعب إنجلترا جود بلينجهام بسبب تصرف غير لائق خلال البطولة. وعاقب اليويفا أيضًا بلينجهام بالإيقاف لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.