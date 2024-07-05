الرياضة

يورو 2024| منتخب إسبانيا يطيح بألمانيا ويتأهل لنصف النهائي

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1445 هـ       5 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
خطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024 على حساب نظيره الألماني.

منتخب إسبانيا فاز على ألمانيا (2-1) مساء اليوم الجمعة في نهائي مبكر بالدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024.

وبعد شوط أول دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني.
وأدرك فلوريان فيرتز التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليتجه المنتخبان للعب شوطين إضافيين.

وسجل ميكل ميرينو هدفًا في الدقيقة 119 ليمنح إسبانيا فوزًا مثيرًا 2-1 على أصحاب الأرض.

وبهذا بات المنتخب الإسباني أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، وينتظر الفائز من القمة الأخرى بين فرنسا والبرتغال التي تجري اليوم أيضًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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