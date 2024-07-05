يورو 2024| منتخب إسبانيا يطيح بألمانيا ويتأهل لنصف النهائي

البلاد- جدة
خطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024 على حساب نظيره الألماني.
منتخب إسبانيا فاز على ألمانيا (2-1) مساء اليوم الجمعة في نهائي مبكر بالدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024.
وبعد شوط أول دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني.
وأدرك فلوريان فيرتز التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليتجه المنتخبان للعب شوطين إضافيين.
وسجل ميكل ميرينو هدفًا في الدقيقة 119 ليمنح إسبانيا فوزًا مثيرًا 2-1 على أصحاب الأرض.
وبهذا بات المنتخب الإسباني أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، وينتظر الفائز من القمة الأخرى بين فرنسا والبرتغال التي تجري اليوم أيضًا.
⚽️🔥 داني أولمو يفتتح التسجيل للمنتخب الإسباني بعد تمريرة مميزة من لامين يامال
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/rqgQjLVzKF
📱 https://t.co/alkogGtHdW #يورو2024 | #موطن_اليورو#Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/fmO30TToZm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2024
🔥🔥 فيرتز يُعيد المباراة إلى نقطة البداية
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/rqgQjLVzKF
📱 https://t.co/alkogGtHdW #يورو2024 | #موطن_اليورو | #اسبانيا_المانيا #Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/vpCtfyBXz2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2024
⚽️🔥🔥 رأسية ميرينو المتقنة تهدي إسبانيا هدف الحسم
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/rqgQjLVzKF
📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو | #اسبانيا_المانيا#Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/UhYmUUVzGN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2024