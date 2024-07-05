طريقة عمل البسبوسة بحشو المهلبية

وصفة البسبوسة وهي حلوي شرقية

المقادير اللازمة

كوب سميد ناعم

ربع كوب حليب

ربع كوب سيرب

2 ملعقة كبيرة سمنة

ربع كوب جوز هند

2 كوب حليب

3 ملعقة كبيرة نشا

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل

يخلط السميد مع السمنة وجوز الهند والحليب والسيرب

يوضع نصف الخليط في صينية او باوراق كب كيك بصينية المافن

يذوب النشا مع كوبين الحليب

يرفع علي النار ويضاف له الفانيليا والسكر

نستمر في تحريك الخليط حتي يصبح ثقيل

ثم يوضع علي خليط البسبوسة بالصينية

يغطي الخليط بالنصف المتبقي من خليط البسبوسة

ثم تخبز بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتسقي بالسيرب الساخن وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم