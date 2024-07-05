المرأه صحة و عافية

طريقة عمل البسبوسة بحشو المهلبية

نيفين عباسaccess_time29 / ذو الحجة / 1445 هـ       5 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة البسبوسة وهي حلوي شرقية

المقادير اللازمة
كوب سميد ناعم
ربع كوب حليب
ربع كوب سيرب
2 ملعقة كبيرة سمنة
ربع كوب جوز هند
2 كوب حليب
3 ملعقة كبيرة نشا
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل
يخلط السميد مع السمنة وجوز الهند والحليب والسيرب
يوضع نصف الخليط في صينية او باوراق كب كيك بصينية المافن
يذوب النشا مع كوبين الحليب
يرفع علي النار ويضاف له الفانيليا والسكر
نستمر في تحريك الخليط حتي يصبح ثقيل
ثم يوضع علي خليط البسبوسة بالصينية
يغطي الخليط بالنصف المتبقي من خليط البسبوسة
ثم تخبز بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج وتسقي بالسيرب الساخن وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *