الرياضة

صراع محتدم بين تشيلسي والأهلي للظفر بـ” أوسيمين”

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1445 هـ       5 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد جدة
أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي رغبةً كبيرةً في التعاقد مع الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.

وارتبط اسم أوسيمين بصفقات النادي الأهلي السعودي في “الميركاتو” الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة “ميترو” البريطانية: إن نابولي قد أبلغ تشيلسي بإمكانية تخفيض المقابل المالي المطلوب لبيع أوسيمين.

ويرغب نابولي في الخروج من أزماته المالية ببيع فيكتور أوسيمين في الصيف الجاري.

وتترقب جماهير الأهلي مصير صفقة المهاجم النيجيري، في ظل سعي النادي لإبرام عدد من الصفات القوية، قبل المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية في شكلها الجديد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *