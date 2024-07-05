صراع محتدم بين تشيلسي والأهلي للظفر بـ” أوسيمين”

الرياضةصراع محتدم بين تشيلسي والأهلي للظفر بـ” أوسيمين” صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1445 هـ 5 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد جدة أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي رغبةً كبيرةً في التعاقد مع الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي. وارتبط اسم أوسيمين بصفقات النادي الأهلي السعودي في “الميركاتو” الصيفي الجاري. وقالت صحيفة “ميترو” البريطانية: إن نابولي قد أبلغ تشيلسي بإمكانية تخفيض المقابل المالي المطلوب لبيع أوسيمين. ويرغب نابولي في الخروج من أزماته المالية ببيع فيكتور أوسيمين في الصيف الجاري. وتترقب جماهير الأهلي مصير صفقة المهاجم النيجيري، في ظل سعي النادي لإبرام عدد من الصفات القوية، قبل المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية في شكلها الجديد.