الرياضة صراع محتدم بين تشيلسي والأهلي للظفر بـ” أوسيمين”

البلاد جدة

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي رغبةً كبيرةً في التعاقد مع الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي. وارتبط اسم أوسيمين بصفقات النادي الأهلي السعودي في “الميركاتو” الصيفي الجاري. وقالت صحيفة “ميترو” البريطانية: إن نابولي قد أبلغ تشيلسي بإمكانية تخفيض المقابل المالي المطلوب لبيع أوسيمين. ويرغب نابولي في الخروج من أزماته المالية ببيع فيكتور أوسيمين في الصيف الجاري. وتترقب جماهير الأهلي مصير صفقة المهاجم النيجيري، في ظل سعي النادي لإبرام عدد من الصفات القوية، قبل المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية في شكلها الجديد.