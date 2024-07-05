صدارة سعودية في Call of Duty:Warzone ضمن ثاني أيام كأس العالم للرياضات الإلكترونية

حققت الفرق السعودية بداية قوية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث أثبتت جدارتها بسلسلة من الانتصارات المميزة. وتألق فريق Team Falcons، في منافسات أمس الخميس، متصدراً ترتيب بطولة Call of Duty: Warzone بنتيجة 97.2 نقطة، متقدماً بفارق 10 نقاط عن فريق “FNATIC” الذي حل في المركز الثاني.
وتواصل البطولة التي تضم 21 فريقاً منافساتها المثيرة اليوم الجمعة، مع تطلع الجماهير لمشاهدة المزيد من المواجهات النخبوية في بطولات أخرى هي: League of Legends و Mobile Legends: Bang Bang و Dota 2.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م