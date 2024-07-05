الرياضة بعثة أخضر البوتشيا تصل المملكة وتعسكر في الشرقية

البلاد- جدة

وصلت بعثة المنتخب السعودي للبوتشيا قادمة من بولندا، بعد أن خاض المنتخب بطولة التحدي الدولية، وحققت فيها السعودية الميدالية الفضية عن طريق اللاعب عبد العزيز الزهراني، بعد منافسة قوية في المباراة النهائية مع لاعب المنتخب اليوناني. من جهة أخرى، يعسكر المنتخب السعودي للبوتشيا في المنطقة الشرقية لمدة أسبوعين، يستعد فيها لخوض بطولة التحدي الدولية بجمهورية مصر العربية، ويجري تمارينه في صالة نادي الخليج وصالة وزارة الرياضة بالدمام. من جانب آخر، وصل المدرب البرتغالي “روبرتو فلب ” إلى المملكة للإشراف على المنتخب السعودي للبوتشيا.