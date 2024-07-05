الرياضة المغربي” يوسف النصيري” على رادار القادسية

البلاد- جدة كشفت تقارير عن دخول لاعب إشبيلية الإسباني، الدولي المغربي يوسف النصيري دائرة اهتمام عدد من أندية دوري روشن. وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه على منصة إكس، أن نادي القادسية طلب من إشبيلية معلومات عن المغربي يوسف النصيري. وأشار جاليتي إلى أن القادسية يبحث عن مهاجم جديد، بعد فشل ضم ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، موضحاً أن النادي الصاعد حديثاً لدوري روشن سيحاول أن يقدم عرضاً بقيمة 20 مليون يورو لضم يوسف النصيري. وفي نفس السياق، سيدخل القادسية في منافسة قوية مع فنربخشة التركي، الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب المغربي، بالإضافة إلى اهتمام من أندية وست هام وتوتنهام وتورينو وميلان.