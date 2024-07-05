القادسية يُعلن رحيل رودريغيز وفييتو

الرياضةالقادسية يُعلن رحيل رودريغيز وفييتو صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1445 هـ 5 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن نادي القادسية عن رحيل الثنائي كيڤن رودريغيز ولوسيانو فييتو عن صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر منصة “إكس” صورة لكل من رودريغيز وفييتو وعلق عليها: “شكرًا”. وكان القادسية قد تعاقد مع فييتو في أغسطس 2023 قادمًا من الهلال، بينما التعاقد مع كيفن رودريغيز كان في يناير الماضي قادما من أضنة دمير سبور، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم المنصرم. وسيعود القادسية مجددًا إلى دوري المحترفين السعودي في الموسم المقبل، بعد تتويجه بدوري الدرجة الأولى.