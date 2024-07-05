الرياضة العيسى: سنتعاقد مع لاعبين مميزين لإرضاء جماهير الأهلي

البلاد- جدة

أكد رئيس نادي الأهلي خالد العيسي، أنه سعيد باستمراره في منصبه للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أن بابه سيكون مفتوحًا للجميع؛ من أجل خدمة الكيان، وموجهًا الشكر لكل من دعمه في الانتخابات. وقال العيسى بعد إعلان فوزه برئاسة الأهلي:” قدمنا ما يستحق تواجدنا في هذا المنصب، وإن شاء الله، سيكون عام خير وسنبذل كل ما لدينا لإسعاد الجماهير”. وأضاف:” الأهلي مُقبل على نقلة نوعية، وستكون هناك أسماء كبيرة ترضى الجماهير خلال الانتقالات الصيفية، ونعمل وفق منظومة وإمكانات مطروحة”. وأوضح أنه في ثقافة الأندية التابعة لشركات تخضع الأمور لقرار تشاركي وليس لقرار فردي، وهذا في الأندية الأربعة، وتختلف عن الأندية الفردية. وتابع: “قدمنا ما يليق بالأهلي في الموسم الماضي، واتبعنا كل الخطوات للوصول لكرسي رئاسة الأهلي، ونؤمن بأننا نملك أشياء ستفيد النادي”. وأشار إلى أنه يحترم باقي القوائم التي كانت تتنافس على رئاسة الأهلي، مؤكدًا أن النادي مفتوح، ومن يريد تقديم أى مساعدة فباب الكيان مفتوح للجميع. وواصل: “جئت من خلف المدرجات وسأعود لها يوما ما، والأبواب ستكون مفتوحة أمام الجميع لأن الرؤساء راحلون والنادي باقٍ”. وأكمل: “نعمل ليل نهار وفق منظومة لإسعاد الجماهير وستجد ما يسرها في جميع الألعاب، وسيكون لنا وقفة مع باقي الألعاب”. وأتم: “واجهتنا تحديات كبيرة في الموسم الماضي وكانت الأمور صعبة لكن استطعنا الوصول لمركز متقدم، ولكن لم يكن هدفنا المركز الثالث، وحافظنا عليه رغم التحديات”.