الشمري توج الأبطال في ختام آسيوية السنوكر 2024

نجلاء أول حكمة عربية تدير” نهائي قاري” والشمردل يحصل على الشارة الدولية الذهبية
الرياض- البلاد
سجلت الحكمة الدولية السعودية نجلاء النعيمي نفسها كأول حكمة عربية وخليجية تدير”نهائي قاري” وذلك عندما أدارت اليوم الجمعة نهائي 6 كرات سيدات في ختام البطولة الآسيوية للسنوكر 2024 التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض على صالة مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك خلال الفترة من 27 يونيو إلى 5 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 منتخبا آسيويا.
ونجحت السعودية نجلاء النعيمي في إدارة المباراة النهائية التي جمعت بين اللاعبة انوبا هارم من الهند واللاعبة سوفا بنتيا من تايلند بكل احترافية
وجودة فنية عالية؛ حيث كانت هذه المباراة هي الخامسة عشرة التي ادارتها في البطولة الاسيوية للسنوكر 2024.
من جانبه تسلم اليوم الحكم السعودي نبيل الشمردل من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للبليارد والسنوكر جوزيف باول الشارة الدولية الذهبية في البلياردو، بعد حصوله عليها اليوم من الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر، وهو أول حكم سعودي يحصل على الشارة الدولية الذهبية.
وفي ختام منافسات البطولة الآسيوية للسنوكر 2024 توج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري وبحضور نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة قير شيخ اصحاب المراكز الاولى في منافسات البطولة؛ حيث توج منتخب تايلند بكأس المركز الأول في منافسات سنوكر فرق رجال، بعد فوزه على منتخب باكستان صاحب المركز الثاني وجاء منتخبا ايران وتايون في المركز الثالث.
وفي منافسات البلياردو الإنجليزي، سيطر لاعبو منتخب الهند على المراكز الأولى؛ حيث توج لاعب الهند درويف سيت بالمركز الأول بعد فوزه على مواطنه بانقا افاني صاحب المركز الثاني وجاء لاعب الهند ديوا هاريا في المركز الثالث.
وفي منافسات سنوكر السيدات، توجت لاعبة المنتخب الهندي انوبا هارم بكاس المركز الاول بعد فوزها على اللاعبة التايلندية سوفا بنتيا صاحبة المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث كرتين بندريان من الهند وسو مان من هونج كونج.
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