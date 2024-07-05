الرياضة

الاتحاد يلتقي إنتر ميلان وديًا الشهر المقبل

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1445 هـ       5 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
يخوض فريق نادي الاتحاد مواجهة ودية أمام انتر ميلان بطل الدوري الإيطالي في إطار استعداد” النمور” لانطلاق الموسم الكروي الجديد والتحضير لخوض المنافسات.

وأعلن حساب نادي الاتحاد عبر منصة” إكس” أن الاتحاد سيواجه إنتر ميلان بطل إيطاليا في السابع من أغسطس المقبل، في إطار تحضيرات الموسم الكروي الجديد.

ويلعب الاتحاد مباراة ودية أخرى أمام ريال بيتيس الإسباني في الثالث من أغسطس المقبل.

ويتطلع العميد لمصالحة جماهيره خلال الموسم الكروي الجديد بعد موسم 2023-2024 الصفري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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