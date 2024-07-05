الرياضة الأهلي والاتفاق يتصارعان على ظهير مانشستر سيتي

البلاد- جدة يتنافس ناديا الأهلي والاتفاق على خدمات واحد من نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. فقد أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ناديي الأهلي والاتفاق يخططان للحصول على خدمات ظهير أيمن السيتي جواو كونسيلو. وأفادت الصحيفة ان كل من الناديين يرغبان في التعاقد مع اللاعب في الصيف الجاري. وشددت على أن إدارة مانشستر سيتي لن تتنازل عن الحصول على مقابل مالي يصل إلى 30 مليون يورو؛ من أجل بيع اللاعب. وساهم الدولي البرتغالي صاحب الـ 30 عامًا في 9 أهداف بقميص مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المنقضي. ويشارك كونسيلو رفقة المنتخب البرتغالي بمنافسات يورو 2024 بألمانيا.