استقرار أسعار الغذاء العالمية في يونيو

روما : البلاد

استقر مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية في شهر يونيو الماضي نتيجة الانخفاض في أسعار الحبوب الذي أبطل تأثير الزيادات في مؤشرات الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط ​​مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالميًا 120.6 نقطة في يونيو، دون تغيير عن شهر مايو الماضي.

وكان مؤشر المنظمة قبل يونيو قد ارتفع في ثلاثة أشهر متتالية بعد أن سجل في فبراير أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022.

ورفعت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2024 بنحو 7.9 ملايين طن (أي بزيادة 0.3 في المئة)، لتصل إلى 2.854 مليار طن، بزيادة طفيفة عن مستويات 2023، ليسجل أعلى مستوى للتوقعات على الإطلاق.