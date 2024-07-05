الإقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب إلى 2358.14 دولاراً للأوقية

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1445 هـ       5 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية من أجل الحصول على مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2358.14 دولاراً للأوقية، وصعد بأكثر من 1% خلال الأسبوع، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2366.30 دولاراً.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.45 دولاراً، فيما هبط البلاتين 0.2% إلى 1000.82 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1019.11 دولاراً، ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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