الرياضة

أخضر 19 يواجه الإمارات في نهائي “غرب آسيا”

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1445 هـ       5 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يخوض المنتخب الوطني تحت 19 عامًا في التاسعة من مساء اليوم الجمعة مباراته ضمن نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024 في الطائف.

 

ويستضيف “الأخضر” منتخب الإمارات، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

 

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

 

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تصدّر مجموعته “الأولى” ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، التي ضمّت إلى جواره منتخبات عمان، الكويت، واليمن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *