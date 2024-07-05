أخضر 19 يواجه الإمارات في نهائي “غرب آسيا”

البلاد- جدة
يخوض المنتخب الوطني تحت 19 عامًا في التاسعة من مساء اليوم الجمعة مباراته ضمن نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024 في الطائف.
ويستضيف “الأخضر” منتخب الإمارات، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.
ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.