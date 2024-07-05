الرياضة أخضر الطائرة يفوز على قطر ويتصدر البطولة العربية

البلاد- جدة

تصدر المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين جدول ترتيب منتخبات البطولة العربية للناشئين تحت 17 عاماً، بعد فوزه على منتخب قطر 3/0 في ثالث مواجهاته في البطولة، التي جمعتهما اليوم الجمعة على صالة قصر الرياضة بالعاصمة الأردنية عمان. تميز لاعبو الأخضر السعودي بحائط الصد والإرسالات القوية طوال أشواط المباراة؛ ليرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب. وسوف يقابل الأخضر السعودي الأحد المقبل نظيره المنتخب العراقي عند الساعة الثالثة مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة، كما ستقام مباراتان في نفس اليوم؛ حيث سيتواجه منتخبا البحرين وقطر في المباراة الثانية، والأردن والكويت في المباراة الثالثة.