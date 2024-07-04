محافظ جدة يطلع على خطط” هدية الحاج والمعتمر”

البلاد – جدة

اطلع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة ، على تقرير تضمن منجزات ومشاريع وبرامج “هدية” في خدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة لهذا العام 1445هـ ، وذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر معالي الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي.

كما استمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن الخطط الإستراتيجية للجمعية خلال المرحلة المقبلة، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتتلاقى مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ويتناول التقرير خدمات الجمعية خلال هذا العام للمستفيدين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي؛ بهدف التيسير على الحجاج والمعتمرين، بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، التي تعمل ضمن منظومة الحج والعمرة، كما أسهمت في دعم التطوع والمتطوعين؛ حيث تجاوزت عدد الساعات التطوع في العام الماضي الـ 160 ألف ساعة تطوعية.

وتأسست جمعية هدية الحاج والمعتمر قبل 15 عامًا، وتعد أول جمعية خيرية متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.