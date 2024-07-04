الرياضة غدًا.. ختام البطولة الآسيويه للسنوكر 2024 بالرياض

البلاد- الرياض يسدل الستار عن منافسات بطولة اسيا للسنوكر 2024 غدًا الجمعة بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر الاستاذ محمد النعيمي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، ويقام عند الساعة الخامسه عصراً الحفل الختامي للبطولة الآسيوية على صالة مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض. وسيتم تتويج اصحاب المراكز الأولى في منافسات ” سنوكر 6 كرات فرق ,سنوكر 6 كرات للسيدات ,البلياردو الإنجليزي للرجال ” . وستقام الأدوار النهائيه في هذه المنافسات الساعة العاشرة صباحاً على ان تقام النهائيات عند الساعة الثانية ظهراً. يذكر ان البطولة الآسيوية استضافتها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 يونيو الى 5 يوليو 2024، وشارك في منافساتها أكثر من 200 لاعب ولاعبة مثلوا 15 دولة آسيوية هي ” السعودية، منغوليا، هونج كونج، الهند، ميانمار، باكستان، سريلانكا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إيران، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، الامارات”.