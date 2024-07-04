عقود جديدة في «جازان للصناعات الأساسية»

البلاد – جيزان

وقعت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية أمس، ثلاثة عقودٍ إنشائية وتشغيلية بتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من 315 مليون ريال.

وثمّن الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي، دعم القيادة الرشيدة -أعزها الله- غير المحدود لتطوير وبناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية كما هو مخطط لها للوصول إلى مزيد من التقدم والنجاح في المشاريع التنموية والاستثمارات الصناعية، منوهًا في هذا الصدد بدور سمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي وزير الاستثمار، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، فيما وصلت إليه هذه المدينة الواعدة من نقلة كبيرة معززة لدورها من خلال المشاريع النوعية وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية.

وعدّ الدكتور الفاضلي توقيع مثل هذه العقود الإنشائية والتشغيلية، خطوة لتعزيز دور المدينة وتوفير البنى التحتية اللازمة.