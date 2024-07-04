الرياضة

تدشين الهوية الجديدة لنادي العروبة

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو الحجة / 1445 هـ       4 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن موسى الضوي رئيس نادي العروبة، عن تدشين الهوية الجديدة للنادي، وذلك بعد ساعات من دخوله ضمن الأندية المخصصة.

ونشر موسى الضوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “مرحلة جديدة لأندية الوطن، الرياضة السعودية تتجه نحو مستقبل مشرق، ويتواكب هذا الحراك في نادي العروبة بتدشين الهوية الجديدة للنادي.

وكان نادي العروبة قد صعد لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

ويُعتبر العروبة واحدًا من الأندية الـ 14 التي تضمنتها المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار وتخصيص الأندية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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