الرياضة تدشين الهوية الجديدة لنادي العروبة

البلاد- جدة أعلن موسى الضوي رئيس نادي العروبة، عن تدشين الهوية الجديدة للنادي، وذلك بعد ساعات من دخوله ضمن الأندية المخصصة. ونشر موسى الضوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “مرحلة جديدة لأندية الوطن، الرياضة السعودية تتجه نحو مستقبل مشرق، ويتواكب هذا الحراك في نادي العروبة بتدشين الهوية الجديدة للنادي. وكان نادي العروبة قد صعد لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل. ويُعتبر العروبة واحدًا من الأندية الـ 14 التي تضمنتها المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار وتخصيص الأندية.