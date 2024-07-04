تألق سعودي وتفوق آسيوي في افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض- هاني البشر
انطلقت رسميًا فعاليات وأنشطة النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية- الحدث العالمي الأكبر في تاريخ القطاع- الذي يُقام في بوليفارد رياض سيتي في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024، وشهد اليوم الافتتاحي انطلاق بطولتين ضمن جدول حافل بمنافسات النخبة على مدار ثمانية أسابيع.
واحتضن “SEF أرينا” الصرح الفريد من نوعه والذي يُعد أكبر منطقة ألعاب ورياضات إلكترونية على مستوى العالم منافسات بطولتي Call of Duty: Warzone و Mobile Legends: Bang Bang، والتي افتتحت بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ستشهد إقامة 22 بطولة في 21 لعبة هي الأشهر على الصعيد الدولي.
وأقيمت منافسات اللعبة الشهيرة Mobile Legends: Bang Bang (ML:BB)، والتي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار، في أمازون أرينا، حيث تصدر فريق NIP Flash (سنغافورة) المجموعة الأولى، بينما سيطر فريق Fnatic ONIC (إندونيسيا) على المجموعة الثانية. أما في المجموعة الثالثة، فقد تشارك فريق HomeBois (ماليزيا) وفريق Liquid Echo (الفلبين) الصدارة بعد تحقيقهما للفوز بنفس النتيجة 2-0، ويتشارك أيضًا فريق Falcons AP .Bren (الفلبين والسعودية) وفريق Falcons Esports (ميانمار) صدارة المجموعة الرابعة.
في حين انطلقت على stc أرينا منافسات Call of Duty: Warzone مع مجموع جوائز يقدر بمليون دولار لمرحلة التصنيف الفردي، حيث تنافس 21 فريقًا لتحديد تشكيلات المرحلة الجماعية. وشهدت المنافسات مواجهات قوية كان أبطالها فرق Guild Esports (المملكة المتحدة) وCloud9 (الولايات المتحدة الأمريكية)، بالإضافة إلى فريقي Twisted Minds و SvGe Esports الذين أنهوا منافسات اليوم في المركزين الأول والثالث في مرحلة التصنيف الفردي.