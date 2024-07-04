الرياضة العيسى رئيساً لمؤسسة الأهلي غير الربحية

البلاد- جدة

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن فوز خالد العيسى برئاسة مؤسسة النادي غير الربحية، لموسم رياضي واحد، بعد انتهاء الانتخابات. وتفوقت قائمة خالد العيسى في انتخابات مؤسسة الأهلي غير الربحية على قائمة المرشح أحمد جنة، وقائمة المرشح أحمد الحصيني. وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 5-7-2024 لمدة يوم واحد من خلال رابط منصة الجمعية العمومية الانتخابية.