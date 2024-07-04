الرياضة“الجوهرة” يدشن مباريات الأخضر بتصفيات المونديال صحيفة البلادaccess_time28 / ذو الحجة / 1445 هـ 4 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة “إكس” عن الملعب الذي سيستضيف مباراة الأخضر في مستهل مبارياته بالتصفيات النهائية المؤهلة للمونديال. ونشر حساب الأخضر مقطع فيديو وعلق عليه قائلاً: “ظهورنا الأول في التصفيات النهائية ضد إندونيسيا يوم 5 سبتمبر المقبل، سيكون في ملعب الجوهرة المشعة”. وكانت قرعة الدور الفاصل المؤهل للمونديال قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من: اليابان، وأستراليا، والصين، والبحرين، وإندونيسيا. ومن المقرر أن تقام مباريات التصفيات النهائية في الفترة بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، بنظام الذهاب والإياب.