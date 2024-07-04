الرياضة

“الجوهرة” يدشن مباريات الأخضر بتصفيات المونديال

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو الحجة / 1445 هـ       4 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة “إكس” عن الملعب الذي سيستضيف مباراة الأخضر في مستهل مبارياته بالتصفيات النهائية المؤهلة للمونديال.

ونشر حساب الأخضر مقطع فيديو وعلق عليه قائلاً: “ظهورنا الأول في التصفيات النهائية ضد إندونيسيا يوم 5 سبتمبر المقبل، سيكون في ملعب الجوهرة المشعة”.

وكانت قرعة الدور الفاصل المؤهل للمونديال قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من: اليابان، وأستراليا، والصين، والبحرين، وإندونيسيا.

ومن المقرر أن تقام مباريات التصفيات النهائية في الفترة بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، بنظام الذهاب والإياب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *