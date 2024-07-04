الرياضة الاتحاد السعودي يختتم برنامجه بمخيم الزعتري

الرياض – هاني البشر

اختتم اليوم الخميس البرنامج الرياضي الذي نظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في إدارة المسؤولية الاجتماعية بملعب الاتحاد السعودي في مخيم الزعتري بالعاصمة الأردنية عمّان، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واتحاد غرب آسيا لكرة القدم. وتضمن البرنامج الرياضي الذي أقيم على مدى 5 أيام عدد من الفعاليات، حيث نظمت إدارة البراعم والأكاديميات 3 دوريات رياضية لفئة 11 عامًا، وآخر لفئة 15 عامًا بالإضافة إلى دوري للكبار فوق 50 عامًا. كما نظمت لجنة الحكام دورة للحكام المستجدين بمشاركة 25 مرشحًا من أبناء مخيم الزعتري؛ حيث تم تقديم محاضرات نظرية وتطبيقات عملية قبل أن يقود الحكام المشاركين في الدورة مباريات الأدوار النهائية من الدوري. وفي نهاية البرنامج، أجرت إدارة تجربة العملاء في الاتحاد السعودي على هامش البرنامج استبيانًا على المستفيدين من خدمات الاتحاد السعودي في المخيم، شارك فيه أكثر من 100 مستفيد يمثلون الحكام ومدربي الفرق واللاعبين والجماهير، وذلك بهدف قياس مستوى الرضا عن ما يقدم والمساهمة في تطوير الأعمال. وكانت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي قد اختتمت في وقت سابق دورة المدربين C بمشاركة 47 مدربًا، كما أقيمت دورة D للمدربات بمشاركة 27 مدربة. وتأتي مشاركة الاتحاد السعودي في المركز السعودي لخدمة المجتمع ضمن أهدافه في المشاركة الاجتماعية خارجيًا تحقيقًا لأهداف إدارة المسؤولية الاجتماعية. من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب التزام الاتحاد بالأعمال الاجتماعية داخليًا وخارجيًا، والمضي قدمًا في تفعيل الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بما يساهم في مواصلة العمل على ديمومة نشاطات المسؤولية الاجتماعية التي تؤديها جميع الأطراف. وقدم آل صاحب الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على التنسيق المتواصل بهدف إنجاح هذه الفعاليات بما يضمن تحقيق أهدافها.