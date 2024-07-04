الإقتصاد

ارتفاع القروض البنكية للقطاع الخاص

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو الحجة / 1445 هـ       4 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 11 % بنهاية شهر مايو 2024، لتصل إلى 2815 مليار ريال مقارنة بنحو 2527 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي ، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر مايو 2024 لتصل إلى 2652 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 11 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 162.6 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 21 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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