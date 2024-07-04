ارتفاع القروض البنكية للقطاع الخاص

البلاد – الرياض

ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 11 % بنهاية شهر مايو 2024، لتصل إلى 2815 مليار ريال مقارنة بنحو 2527 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي ، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر مايو 2024 لتصل إلى 2652 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 11 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 162.6 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 21 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 .