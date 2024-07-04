أمير القصيم يطلع على الإسكان التنموي

البلاد – بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما تحظى به برامج الإسكان من دعم سخي من القيادة الرشيدة، وبما يشهده قطاع الإسكان التنموي بمنطقة القصيم من نقلة نوعية في توفير السكن الملائم للأسر المستفيدة بالمنطقة، والحرص على شموليتها لفئات المجتمع جميعها،

جاء ذلك خلال اجتماع بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة أمس، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لدعم برامج الإسكان التنموي بالمنطقة، واطلع سموه على جهود جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة، مستمعاً إلى شرحٍ من أمين عام الجمعية محمد العوفي حول المستجدات في مباني مشاريع الإسكان القائمة والمستقبلية. وقطعت جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة شوطاً كبيراً في تحقيق مستهدفاتها بإسكان أكثر من 1150 أسرة مستفيدة، مؤكداً مواصلة الجهود، وتعزيز أدوار جميع الجهات ذات العلاقة في توفير برامج الإسكان.