أمير الشرقية يدشن مقر” البركة الخيرية”

البلاد – الدمام

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه أمس، مقر جمعية البركة الخيرية بالدمام، والصندوق الوقفي الاستثماري، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد الشلالي، والمدير التنفيذي سعد الأحمري وأعضاء مجلس الإدارة.

وذكرت” واس” أن سمو أمير المنطقة اطلع على الخدمات والأنشطة والفعاليات، التي تقدمها الجمعية للمستفيدين والمستفيدات، مثمنًا دور الجمعية في ما تقدمه من خدمات وبرامج وأنشطة لجميع المستفيدين لديها وتغطية احتياجاتهم، فيما استعراض منجزات جمعية البركة لعام 2023م، ثم كرم سموه الداعمين للجمعية وأعضاء مجلس الإدارة.



ونوه المهندس الشلالي بدعم ورعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للعمل الخيري والاجتماعي في المنطقة، مقدماً الشكر لسموه على تدشينه المقر الرئيس لجمعية البركة الخيرية، وكذلك الصندوق الوقفي الاستثماري. من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجمعية أن لقاء سمو أمير المنطقة الشرقية سيكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة القطاع الخيري عامة، وجميع المستفيدين والمستفيدات من برامج وأنشطة الجمعية.