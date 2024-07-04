الرياضة أخضر 19 عامًا يواجه نظيره الإماراتي في نهائي “غرب آسيا”

البلاد- جدة

تأهل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا إلى نهائي بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا تحت 19 عامًا، التي ينظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وتستضيفها محافظة الطائف. وأقيمت أمس الأربعاء مباراتا الدور نصف النهائي، حيث تغلب منتخبنا الوطني على نظيره السوري بنتيجة 2-0، فيما تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره الأردني بنتيجة 2-1. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين منتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي يوم غد الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية عند التاسعة مساءً. الجدير بالذكر أن بطولة الديار العربية لغرب آسيا تحت 19 عامًا انطلقت في محافظة الطائف يوم 25 يونيو، بمشاركة 12 منتخبًا هي: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، بالإضافة إلى منتخب ألبانيا ضيف البطولة.