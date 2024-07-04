الرياضة أبها تستضيف كأس السوبر السعودي 2024

البلاد- جدة

تستضيف مدينة أبها بطولة كأس السوبر السعوي 2024، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير. وتأتي استضافة البطولة التي تقام خلال الفترة من 13-17 أغسطس المقبل، بالتزامن مع موسم صيف عسير 2024. وتستضيف مدينة أبها منافسة البطولة بمشاركة أندية الهلال، النصر، الأهلي، والتعاون. ومن المقرر أن يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها مباريات البطولة، حيث ستقام المباراة الأولى في نصف نهائي البطولة يوم الثلاثاء 13 أغسطس بين الهلال والأهلي، وستقام المباراة الثانية بنفس الدور بين النصر والتعاون يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر. وستقام المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس المقبل عند الساعة 7:15 مساءً بين الفائز من مباراتي الدور نصف النهائي.