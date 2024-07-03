8 مليارات ريال تمويلات «كفالة» للمنشآت

البلاد – الرياض

تجاوزت تمويلات برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) خلال النصف الأول 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 11.66 %.

وكشف برنامج (كفالة) أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج “كفالة” 2024م، بلغت ما يقارب 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة، أصدر لها البرنامج 3543 ضماناً تمويلياً بقيمة تمويل

، مفيدًا أن قيمة الضمانات التمويلية المقدمة لهم أكثر من 6 مليارات ريال مقابل 5.7 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 4.63 %.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم:” إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030″، منوهاً بأهمية تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى نجاح تجربة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة و المتوسطة “كفالة” كنموذج للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

واعتمد البرنامج منذ انطلاقه في العام المالي 2006م وحتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024م أكثر من 63 ألف كفالة استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت أكثر من 99 مليار ريال مقابل قيمة الضمانات الصادرة حيث بلغت قيمته الإجمالية 70.5 مليار ريال.