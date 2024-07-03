«معسكر 2024» للمبتكرين السعوديين.. المملكة مركز عالمي للتقنية المالية

البلاد – الرياض

في إطار الاستراتيجية الطموحة لجعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية ، أطلقت الأكاديمية المالية ، “معسكر التقنية المالية 2024” بالتعاون مع فنتك السعودية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بمشاركة 30 مبدعاً من شباب وفتيات المملكة في تجربة عملية استثنائية في عالم التقنية المالية، لبناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالية، بما يتواءم مع برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية السعودية 2030.

ويستهدف المعسكر توفير بيئةٍ محفّزة لإعداد وتطوير الجيل القادم من رواد التقنية المالية في المملكة، إذ يقدم فرصة للشباب السعودي الطموح للانغماس في معسكر تدريبي مدته ستة أسابيع لاستكشاف عالم تحليل البيانات والتقنيات الناشئة في التقنية المالية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير الأعمال والنماذج الأولية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان أن المعسكر يعد إحدى المبادرات الرئيسة التي تقدمها الأكاديمية المالية دعماً للقطاع المالي والتقني للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وإعداد وتطوير كوادر وطنية متميزة في مجال التقنية المالية وتوفير البيئة المناسبة لهم لبناء ابتكاراتهم ، وتوظيفها في مستقبلهم الوظيفي، بمشاركة نخبة من المدربين والمرشدين والخبراء في مجال التقنية المالية.

وبيَّن آل خمسان أن المعسكر يتناول موضوعات متنوعة تشمل التفكير التصميمي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة في التقنية المالية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإدارة المرنة، وتحليل البيانات، واتخاذ قرارات مبنية عليها، وتحليل وتصور البيانات، فضلاً عن السرد القصصي باستخدام البيانات التقنية المالية والتقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي والنمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحليل وتحسين عمليات الأتمتة وقيادة التحول الرقمي ومهارات العرض والتقديم. كما يشتمل المعسكر على مراحل متنوعة تتضمن مرحلة الاختيار، ومرحلة الإعداد، وتشكيل الفرق، ومرحلة المعسكر التدريبي، ومرحلة الهاكاثون، وأخيراً عرض النماذج.