الرياضة سيدات القادسية يتسلمن الحزام الأسود في التايكوندو

الدمام-البلاد

كرّم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي للتايكوندو أمين آل وحيد، ٦ من لاعبات القادسية، بتسليمهن الحزام الأسود، وهو أعلى درجة في رياضة التايكوندو. وتم منح اللاعبات” أريج السيهاتي ورؤى الفلفل ونوف الصوراني الحزام الأسود “دان ٢”، فيما حصلت كل من شريفة الدوسري ومريم آل إبراهيم ومريم الزاير على الحزام الأسود “دان ١”. وسبق ان سُلمت فارسة القادسية مها المنيعير على هامش بطولة السوبر السعودي للتايكوندو الحزام الأسود “دان٦”، وتعتبر أول لاعبة سعودية تحصل على هذه الدرجة العليا من منظمة كيككون العالمية بكوريا الجنوبية.