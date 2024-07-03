بعد انطلاق كأس العالم.. المملكة الوجهة العالمية الأبرز للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر
انطلقت بمدينة الرياض فعاليات النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأبرز في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عن إطلاقه في العام الماضي ليكون أكبر احتفاء بالابتكار والإبداع والتنافس، ومعززًا للتواصل الرياضي والثقافي المجتمعي بين المشتركين من مختلف دول العالم، وذلك في خطوة هامة ترسّخ مكانة المملكة كمركز عالمي للقطاع ووجهة رائدة لأبرز المنافسات الرياضية والعالمية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
أقيم حفل الافتتاح في بوليفارد سيتي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، حيث اشتمل على العديد من العروض الإبداعية، بما فيها الكشف عن كأس البطولة بتواجد الآلاف من زوار الحدث العالمي، ووجّه سموّه الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على الدعم اللا محدود لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الاستضافة تعتبر ترجمة لإحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.