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“الطبية” تعالج شلل الأحبال الصوتية الأحادي لطفل

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو الحجة / 1445 هـ       3 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

نجح فريق طبي جراحي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بعلاج طفل يعاني من شلل أحادي الجانب في الحبل الصوتي بعد إجراء عملية جراحية.

وأوضحت استشارية جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال في المدينة الطبية الجامعية الدكتورة لطيفة المقوشي، أن الطفل كان يعاني من ضعف بالصوت، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود شلل أحادي في الأحبال الصوتية، وبدراسة الحالة قرر الفريق الجراحي إجراء عملية جراحية لإعادة عصب الحنجرة من خلال توصيل الحبل الصوتي المشلول بعصب سليم.

وأكدت الدكتورة المقوشي أن هذا النوع من العمليات يعد من العمليات الدقيقة والآمنة وذات نتائج جيدة على المدى الطويل.
يذكر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تضم كوادر طبية وأجهزة متقدمة في علاج شلل الأحبال الصوتية لدى الأطفال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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