“الطبية” تعالج شلل الأحبال الصوتية الأحادي لطفل

البلاد ــ الرياض

نجح فريق طبي جراحي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بعلاج طفل يعاني من شلل أحادي الجانب في الحبل الصوتي بعد إجراء عملية جراحية.

وأوضحت استشارية جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال في المدينة الطبية الجامعية الدكتورة لطيفة المقوشي، أن الطفل كان يعاني من ضعف بالصوت، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود شلل أحادي في الأحبال الصوتية، وبدراسة الحالة قرر الفريق الجراحي إجراء عملية جراحية لإعادة عصب الحنجرة من خلال توصيل الحبل الصوتي المشلول بعصب سليم.

وأكدت الدكتورة المقوشي أن هذا النوع من العمليات يعد من العمليات الدقيقة والآمنة وذات نتائج جيدة على المدى الطويل.

يذكر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تضم كوادر طبية وأجهزة متقدمة في علاج شلل الأحبال الصوتية لدى الأطفال.