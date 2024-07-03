السواحه يجتمع بقيادات meta وgoogle لدعم الاقتصاد الرقمي

الرياض : البلاد

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتنمية القدرات الرقمية ودعم المطورين والحلول المبتكرة للشركات الريادية.

كما اجتمع معاليه في لقاء آخر؛ مع الرئيسة والمديرة التنفيذي للاستثمارات في شركة Alphabet و Google روث بورات، لمناقشة فرص الشراكة والتعاون في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية، وتعزيز فرص الاستثمارات لتنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتنمية القدرات بما يدعم الابتكار ويعزز من مكانة المملكة في القطاع التقني.