التراث يجذب الزوار في بيت حائل

البلاد ـ حائل

جذبت الفعاليات التي احتضنها بيت حائل “البيت بيتكم .. يا بعد حيي” المقام في نسخته الثالثة بمنتزه أجا بارك الزوار من أهالي المنطقة وخارجها.

وشاهد الزوار العديد من الفعاليات المباشرة لصناعة السدو، والخزف، والتطريز، وكذلك صناعة “الريوزن” وصناعة الأبواب الخشبية، والنقوش الثمودية، وسف الخوص، وحياكة السدو، وخراطة السبح، ونحت ونجارة الخشب، وخرز القرب.

واستمتع الحضور بمشاهدة فنون حائل الشعبية للعرضة السعودية والسامري، والأهازيج الشعبية المتنوعة لفرق ينبع الشعبية، كما تعرفوا على جناح “صنع في حائل” الذي يشتمل على مصنوعات حائلية مشهورة تخص المنطقة من مباخر وبهارات الأكل المتنوعة، وكذلك جناح القرية الحجازية الذي ضم العديد من الأركان والمعارض.

يذكر أن مهرجان بيت حائل يقام على مدى 30 يوماً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات، التي تعنى بالتراث والحرف الزراعية والمنتجات الغذائية.