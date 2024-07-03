الإيطالي بيولي يقود الاتحاد لمدة 3 مواسم

الرياضةالإيطالي بيولي يقود الاتحاد لمدة 3 مواسم صحيفة البلادaccess_time27 / ذو الحجة / 1445 هـ 3 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة وقّعت إدارة نادي الاتحاد عقدًا مع المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي يتولى بموجبه القيادة الفنية للعميد لمدة 3 أعوام مقبلة، وذلك وفقاً لوسائل إعلام عالمية. ووفقاً لمصادر الصحافي الإيطالي، فابريزو رومانو، فإن الاتحاد يعتقد أن بيولي هو الخيار الأمثل للمشروع الجديد بالنادي، الذي يرغب النادي في أن يكون مليئًا بالطموح مع المدرب الإيطالي. وحقق المدرب ستيفانو بيولي لقب الدوري الإيطالي مع ميلان بعد غياب 11 موسمًا عن بطولة الدوري، وقاد بيولي ميلان في آخر محطاته في 240 مباراة، حقق خلالها 130 فوزًا، وخسر 52 مواجهة، وتعادل في 58 لقاء. وكان نادي الاتحاد قد أعلن الثلاثاء عن فك الارتباط بمدربه الأرجنتيني السابق غاياردو؛ إذ أجبر النادي على دفع شرط جزائي ضخم لغاياردو لإنهائه العلاقة قبل انتهاء العقد بين الطرفين.