الرياضة

الإيطالي بيولي يقود الاتحاد لمدة 3 مواسم

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو الحجة / 1445 هـ       3 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
وقّعت إدارة نادي الاتحاد عقدًا مع المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي يتولى بموجبه القيادة الفنية للعميد لمدة 3 أعوام مقبلة، وذلك وفقاً لوسائل إعلام عالمية.

ووفقاً لمصادر الصحافي الإيطالي، فابريزو رومانو، فإن الاتحاد يعتقد أن بيولي هو الخيار الأمثل للمشروع الجديد بالنادي، الذي يرغب النادي في أن يكون مليئًا بالطموح مع المدرب الإيطالي.

وحقق المدرب ستيفانو بيولي لقب الدوري الإيطالي مع ميلان بعد غياب 11 موسمًا عن بطولة الدوري، وقاد بيولي ميلان في آخر محطاته في 240 مباراة، حقق خلالها 130 فوزًا، وخسر 52 مواجهة، وتعادل في 58 لقاء.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن الثلاثاء عن فك الارتباط بمدربه الأرجنتيني السابق غاياردو؛ إذ أجبر النادي على دفع شرط جزائي ضخم لغاياردو لإنهائه العلاقة قبل انتهاء العقد بين الطرفين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *