اطلاق أغنية “والله وحشانا ياجدة” بصوت راشد الماجد

جدة – ياسر خليل

أطلق موسم جدة 2024 أغنية “والله وحشانا ياجدة” وهي من أداء الفنان راشد الماجد، وكلمات الشاعر أحمد علوي، وألحان نواف عبدالله، والتي تعبّر عن الاشتياق لفعاليات وأماكن جدة الترفيهية، وتاريخ هذه المدينة؛ التي تتميز بمقوماتها السياحية والتراثية، حيث تجمع بين أصالة الماضي والحاضر .

وتناقل عدد من عشاق موسم جدة فيديوهات أغنية الموسم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أبهر الجميع بالكلمات الجميلة والمعبرة عن الاشتياق لفعاليات وبرامج مدينة جدة الترفيهية.

وتعتبر مدينة جدة وجهة سياحية للعديد من الزوار في صيف هذا العام؛ لوجود عدد من الفعاليات الترفيهية في موسم جدة 2024 بنسخته الجديدة؛ التي تحمل العديد من المفاجآت للزور وعشاق الترفية.

ويشهد “موسم جدة 2024” العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية والرياضية المميزة ومنها: منطقة “سيتي ووك”؛ التي تضم مزيجاً من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية والمهارية، إلى جانب المسرحيات العربية والمطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق، فيما ستقدم منطقة “Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story” التي تقام لأول مرة في السعودية، للزوار والسياح مزيجاً من الألعاب والعروض الترفيهية، التي تعد مرفقاً عائلياً بامتياز تجمع أكثر القصص والشخصيات شهرةً في العام تحت سقف واحد.

كما يشهد موسم جدة 2024 العديد من الفعاليات التي ستقام في “Imagine Monet”، فضلاً عن الحفلات العالمية، إلى جانب فعاليات أخرى تقام بالشراكة مع القطاع الخاص لتُقدم المتعة والترفيه للزوار.

ويعيش زوار “موسم جدة 2024” فعاليات استثنائية من أجواء الفرح والترفيه، لعيش تجربة ترفيهية مميزة.