الرياضة «أخضر 19» يواجه سوريا في نصف نهائي بطولة الديار العربية

البلاد- جدة يلتقي المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء نظيره المنتخب السوري في نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024، المقامة حتى الخامس من شهر يوليو الجاري في الطائف. ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء أمس الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تصدر مجموعته الأولى ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، التي ضمّت إلى جواره منتخبات” عمان، والكويت، واليمن”.