الرياضة أخضر الطائره يتجاوز الكويت في انطلاق البطولة العربية

البلاد- جدة حقق المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين فوزا مهما على منتخب الكويت بثلاثة اشواط دون مقابل اليوم الأربعاء، في بداية مشواره في البطولة الاولى للمنتخبات العربية تحت 17 عاما، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية، حتى 12 يوليو على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب والرياضة. تميز لاعبو الاخضر السعودي بالضربات القوية الساحقة وحائط صد قوي طوال اشواط المباراة، وكذلك استقبال الكرة خلال المباراة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25/16 ، 25/19 ، 25/18. كما فاز البحرين على منتخب ليبيا بنتيجة 3/1 في افتتاح مباريات البطولة. وسوف يقابل المنتخب السعودي مساء يوم غد الخميس منتخب البحرين عند الساعة الثالثة في ثاني جولات البطولة. كما سيتقابل ليبيا وقطر في المباراة الثانية والعراق والكويت في المباراة الثالثة. من جهته، أكد مشرف المنتخب السعودي عبدالله الجبر أن الأخضر السعودي حقق فوزا مهما في بداية الطريق، وقال: لله الحمد على هذه البداية الجميلة، وبإذن الله، سنحقق المزيد من النتائج الإيجابية للمنافسة على اللقب، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي الفريق، ونسعى دائما لإسعاد جماهير المنتخب السعودي. كما نقدم كل شكرنا لرئيس الاتحاد السعودي الدكتور خالد الزغيبي ونائبه وجميع الأعضاء على كل مايقدمونه من دعم واهتمام.