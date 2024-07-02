الإقتصاد

235 ألف طن قمح مستورد لتعزيز الأمن الغذائي

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1445 هـ       2 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2024م) بكمية (235,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (سبتمبر – اكتوبر2024م) بواقع (4) بواخر، موزعة على مينائي جده الإسلامي عدد (2) باخرة بكمية (120) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية (115) ألف طن، وتنافست (19) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعراً ومطابقة للمواصفات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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