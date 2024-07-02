يورو 2024 | البرتغال تتخطى سلوفينيا بـ” الركلات الترجيحية” إلى ربع النهائي

البلاد- جدة
تأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» بعدما تجاوز عقبة منتخب سلوفينيا بشق الأنفس بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى أشواط إضافية وركلات الجزاء الترجيحية.
سيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة خلال الوقت الأصلي، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة، ليضطر المنتخبان إلى اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت إلى رفاق كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-0.
وشهد اللقاء إهدار رونالدو لركلة جزاء خلال الشوط الإضافي الأول. وعقب إهدار ركلة الجزاء انهمرت دموع رونالدو، بين الشوطين الإضافيين، بسبب فشله في التسجيل، بينما حاول زملاؤه مواساته.
حارس مرمى منتخب البرتغال؛ ديوجو كوستا، تصدى لجميع الركلات التي سددها منتخب سلوفينيا.
في المقابل؛ سجل منتخب البرتغال 3 ركلات جاءت عن طريق «كريستيانو رونالدو، وبرونو فيرنانديز، وبرناردو سيلفا».
منتخب البرتغال حجز مقعداً له في دور ربع النهائي حيث تنتظره مواجهة نارية أمام نظيره الفرنسي الذي تأهل على حساب منافسه البلجيكي1-0.
ومن المقرر أن تلتقي البرتغال مع فرنسا؛ على ملعب فولكسبارك، يوم الجمعة 5 يوليو الجاري عند تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
😢 كريستيانو رونالدو يذرف بالدموع بعد إهدار ركلة الجزاء
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 1, 2024
ماذا قال الدون كريستيانو رونالدو بعد المباراة العصيبة ضد سلوفينيا؟
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 1, 2024
البرتغال إلى ربع النهائي بعد عناء
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو | #البرتغال_سلوفينيا #Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/jqXFTeRBRQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 1, 2024