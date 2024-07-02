الرياضة

يورو 2024 | البرتغال تتخطى سلوفينيا بـ” الركلات الترجيحية” إلى ربع النهائي

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1445 هـ       2 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» بعدما تجاوز عقبة منتخب سلوفينيا بشق الأنفس بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى أشواط إضافية وركلات الجزاء الترجيحية.

سيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة خلال الوقت الأصلي، لتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة، ليضطر المنتخبان إلى اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت إلى رفاق كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-0.

وشهد اللقاء إهدار رونالدو لركلة جزاء خلال الشوط الإضافي الأول. وعقب إهدار ركلة الجزاء انهمرت دموع رونالدو، بين الشوطين الإضافيين، بسبب فشله في التسجيل، بينما حاول زملاؤه مواساته.

حارس مرمى منتخب البرتغال؛ ديوجو كوستا، تصدى لجميع الركلات التي سددها منتخب سلوفينيا.

في المقابل؛ سجل منتخب البرتغال 3 ركلات جاءت عن طريق «كريستيانو رونالدو، وبرونو فيرنانديز، وبرناردو سيلفا».

منتخب البرتغال حجز مقعداً له في دور ربع النهائي حيث تنتظره مواجهة نارية أمام نظيره الفرنسي الذي تأهل على حساب منافسه البلجيكي1-0.

 

ومن المقرر أن تلتقي البرتغال مع فرنسا؛ على ملعب فولكسبارك، يوم الجمعة 5 يوليو الجاري عند تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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