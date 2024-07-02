يورو 2024 | البرتغال تتخطى سلوفينيا بـ” الركلات الترجيحية” إلى ربع النهائي

ماذا قال الدون كريستيانو رونالدو بعد المباراة العصيبة ضد سلوفينيا؟

اشترك الآن 👇

🔗 https://t.co/rqgQjLVzKF

📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو | #البرتغال_سلوفينيا #Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/4w166TFW0b

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 1, 2024