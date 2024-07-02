وصول التوأم السيامي البوركيني بنتي راسماتا سوادوغو إلى الرياض

الرياض : البلاد

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي البوركيني بنتي راسماتا سوادوغو برفقة والدتهم، قادمة من جمهورية بوركينا فاسو عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة للخدمات الصحية، حيث نقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تجسد ما تتحلى به المملكة من إمكانيات طبية متفوقة وحس إنساني كبير تجاه الفئات المحتاجة حول العالم.

وقدمت والدة التوأم شكرها الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض المملكة، مبدية ثقتها بالله تعالى ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لما يتمتع به من خبرة طبية مميزة، سائله المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء.